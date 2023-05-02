Євробачення 2023: коли стартує пісенний конкурс та де дивитися наживо

67-й пісенний конкурс Євробачення стартує 9 травня у Ліверпулі (Велика Британія). Цього року конкурс прийме артистів із 37 країн.

Україну на ньому представить гурт TVORCHI, який одразу потрапить у фінал конкурсу, який відбудеться 13 травня. TVORCHI, виступатимуть з піснею "Heart of Steel" під номером 19. Другий півфінал конкурсу на арені Liverpool відбудеться 11 травня.

Минулого року переможцем конкурсу став гурт Kalush Orchestra з України, який виконав пісню Stefania. Зазвичай країна-переможець приймає конкурс наступного року, але через війну в Україні організатори обрали країну для цього, яка посіла друге місце. Тож конкурс було вирішено провести в Англії на арені Liverpool.

Читайте також: Визначився переможець від України на Євробачення-2023: хто поїде у Ліверпуль

Євробачення — це європейський пісенний конкурс, який проводиться з 24 травня 1956 року. Цей телевізійний конкурс організовує Європейська мовна спілка, а учасники, обрані з мовників-членів EBU, представляють свої країни. Виконавці та пісні, обрані для представлення своїх країн, обираються приблизно в середині березня та можуть бути визначені так, як країна вважає за потрібне.

Правила конкурсу полягають у тому, що пісні мають бути оригінальними, не довше трьох хвилин, головний вокал має бути виконаний наживо, а кожна країна має мати не менше шести виконавців на сцені.

У двох півфіналах цього року ведучими будуть українська співачка, композиторка, учасниця гурту The Hardkiss Юлія Саніна, Ханна Веддінгем – актриса, лауреатка премії "Еммі" та Алеша Діксон – попзірка і телеведуча. А ведучим грандіозного фіналу стане телеведучий і комік Грем Нортон.

Вперше під час конкурсу 2023 року люди, чиї країни не беруть участь, зможуть голосувати на платформі esc.vote.

Де дивитися відкриття Євробачення 2023

Трансляція півфіналів та фіналу "Євробачення-2023" в Україні відбуватиметься на каналі "Суспільне.Культура". Також транслюватимуть захід на сайті eurovision.ua, на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного".

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" переміг у міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2022", який проходив у Турині.

Пізніше Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон на аукціоні за 900 тисяч доларів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!