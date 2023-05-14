Євробачення-2023: кому Україна присудила 12 балів

13 травня відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Цього року його проводять у британському місті Ліверпуль від імені України.

До останнього туру дійшло представників 26 країн. За результатами голосування тільки один з учасників стане переможцем. Фінал Євробачення-2023 розпочався о 22:00 у суботу, 13 травня.

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Український гурт TVORCHI виступив одразу у найвирішальнішій частині шоу, де представить пісню Heart Of Steel. До цього участі у півфінал вони не брали.

TVORCHI у фіналі Євробачення

Серед учасників напередодні було проведено жеребкування, де кожен отримав номер, під яким виступатиме.

Як Україна оцінила інших учасників

До гранд-фіналу потрапили представники наступних країн: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія, Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія, Словенія, Україна, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія та Велика Британія.

Оцінки від українських журі оголошувала українська співачка Злата Огнєвіч і 12 балів віддали Швеції. Литва отримала 10 балів, Австралія – 8 балів, Чехія – 7 балів, Польща – 6 балів, Естонія – 5 балів, Велика Британія – 4 бали, Словенія – 3 бали, Італія – 2 бали, Ізраїль – 1 бал.

Євробачення 2023 - Як Україна оцінила інших учасників

Хто здобув перемогу на Євробаченні-2023

У день фіналу букмекери назвали своїх переможців. Перше місце дали швецькій виконавиці Loreen з Tattoo. Друге місце – гурт з Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha. Третє місце віддали дуету TVORCHI з Heart of steel.

Нагадаємо, що український гурт TVORCHI вперше наживо показав свій номер у гранд-фіналі "Євробачення-2023". Музиканти представили пісню Heart of Steel, в якій заспівали про сталеве серце українців.

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