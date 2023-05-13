TVORCHI показали потужний виступ та шалену енергетику у фіналі Євробачення 2023 (фото, відео)

Український гурт TVORCHI вперше наживо показав свій номер у гранд-фіналі "Євробачення-2023". Музиканти представили пісню Heart of Steel, в якій заспівали про сталеве серце українців.

Оскільки України минулого року здобула перше місце, то цього року наші учасники одразу проходять до фіналу. TVORCHI виступили під номер 19.

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У фіналі українці показали потужний виступ з неймовірною енергетикою та силою. Вони показали, що українці можуть створювати абсолютно різну музику та продовжують дивувати світ.

Відео дня

Хлопці з TVORCHI розповіли, що пісню написали весною 2022 року. На її написанні надихнули події, що відбувалися на Азовсталі в Маріуполі.

"Ми на початку вторгнення сиділи в новинних пабліках. І потрапили на відео захисників Азовсталі. Коли я дивився в їхні очі – я бачив вогонь, силу та незламність. Я не міг уявити собі, як там важко. Але те, що я бачив в їх очах, давало мені мурашки по шкірі. І ці емоції ми перенесли в цю пісню Heart of Steel", — прокоментували музиканти.

Про що співають TVORCHI

Іноді треба відпустити

Іноді потрібно відвести погляд

Іноді ти просто маєш знати

Коли піднімати середній палець вгору

Я не можу пояснити

Як сказати, як я почуваюся

Життя — це просто гра

І я граю на перемогу

Не бійтеся говорити те, що думаєте

Бо як би не було погано, хтось слухає

Неважливо, що ви кажете

Неважливо, як почуваєтеся

Геть з моєї дороги

Тому що в мене серце зі сталі

Неважливо, що ви кажете

Неважливо, як почуваєтеся

Оу, у мене сталеве серце

Тобі просто подобається поводитися, як дурень

Спробувати залізти в мою голову

Коли запалюються фари

Я бачу тебе наскрізь

Намагаюся отримати реакцію

Я просто почав діяти

Незважаючи на біль

Я продовжую свій бій

Світ палає, а ти дій

Не бійтеся говорити те, що думаєте

Бо як би не було погано, хтось слухає

Неважливо, що ви кажете

Неважливо, як почуваєтеся

Геть з дороги

Тому що в мене серце зі сталі

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Нагадаємо, букмекери вже обрали трійку фаворитів Євробачення - 2023. Серед них - Україна.

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