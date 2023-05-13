TVORCHI показали мощное выступление и безумную энергетику в финале Евровидения 2023 (фото, видео)
Украинская группа TVORCHI впервые вживую показала свой номер в гранд-финале "Евровидение-2023". Музыканты представили песню Heart of Steel, в которой спели о стальном сердце украинцев.
Поскольку Украина в прошлом году завоевала первое место, то в этом году наши участники сразу проходят в финал. TVORCHI выступили под номер 19.
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В финале украинцы показали мощное выступление с невероятной энергетикой и силой. Они показали, что украинцы могут создавать совершенно разную музыку и продолжают удивлять мир.
Ребята из TVORCHI рассказали, что песню написали весной 2022 года. На ее написании вдохновили события, происходившие на Азовстали в Мариуполе.
"Мы в начале вторжения сидели в новостных пабликах. И попали на видео защитников Азовстали. Когда я смотрел в их глаза – я видел огонь, силу и несгибаемость. Я не мог представить себе, как там тяжело. Но то, что я видел в них глазах, давало мне мурашки по коже. И эти эмоции мы перенесли в эту песню Heart of Steel", - прокомментировали музыканты.
О чем поют TVORCHI
Иногда нужно отпустить
Иногда нужно отвести взгляд
Иногда ты просто должен знать
Когда поднимать средний палец вверх
Я не могу объяснить
Как сказать, как я чувствую себя
Жизнь – это просто игра
И я играю на победу
Не бойтесь говорить то, что думаете
Ибо как бы ни было плохо, кто-то слушает
Неважно, что вы говорите
Неважно, как себя чувствуете
Прочь с моей дороги
Потому что у меня сердце из стали
Неважно, что вы говорите
Неважно, как себя чувствуете
Оу, у меня стальное сердце
Тебе просто нравится вести себя, как дурак
Попытаться залезть в мою голову
Когда зажигаются фары
Я вижу тебя насквозь
Пытаюсь получить реакцию
Я просто начал действовать
Несмотря на боль
Я продолжаю свой бой
Мир пылает, а ты действуй
Не бойтесь говорить то, что думаете
Ибо как бы ни было плохо, кто-то слушает
Неважно, что вы говорите
Неважно, как себя чувствуете
Прочь с дороги
Потому что у меня сердце из стали
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Напомним, букмекеры уже выбрали тройку фаворитов Евровидения – 2023. Среди них – Украина.
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