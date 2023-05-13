TVORCHI показали мощное выступление и безумную энергетику в финале Евровидения 2023 (фото, видео)

Украинская группа TVORCHI впервые вживую показала свой номер в гранд-финале "Евровидение-2023". Музыканты представили песню Heart of Steel, в которой спели о стальном сердце украинцев.

Поскольку Украина в прошлом году завоевала первое место, то в этом году наши участники сразу проходят в финал. TVORCHI выступили под номер 19.

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В финале украинцы показали мощное выступление с невероятной энергетикой и силой. Они показали, что украинцы могут создавать совершенно разную музыку и продолжают удивлять мир.

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Ребята из TVORCHI рассказали, что песню написали весной 2022 года. На ее написании вдохновили события, происходившие на Азовстали в Мариуполе.

"Мы в начале вторжения сидели в новостных пабликах. И попали на видео защитников Азовстали. Когда я смотрел в их глаза – я видел огонь, силу и несгибаемость. Я не мог представить себе, как там тяжело. Но то, что я видел в них глазах, давало мне мурашки по коже. И эти эмоции мы перенесли в эту песню Heart of Steel", - прокомментировали музыканты.

О чем поют TVORCHI

Иногда нужно отпустить

Иногда нужно отвести взгляд

Иногда ты просто должен знать

Когда поднимать средний палец вверх

Я не могу объяснить

Как сказать, как я чувствую себя

Жизнь – это просто игра

И я играю на победу

Не бойтесь говорить то, что думаете

Ибо как бы ни было плохо, кто-то слушает

Неважно, что вы говорите

Неважно, как себя чувствуете

Прочь с моей дороги

Потому что у меня сердце из стали

Неважно, что вы говорите

Неважно, как себя чувствуете

Оу, у меня стальное сердце

Тебе просто нравится вести себя, как дурак

Попытаться залезть в мою голову

Когда зажигаются фары

Я вижу тебя насквозь

Пытаюсь получить реакцию

Я просто начал действовать

Несмотря на боль

Я продолжаю свой бой

Мир пылает, а ты действуй

Не бойтесь говорить то, что думаете

Ибо как бы ни было плохо, кто-то слушает

Неважно, что вы говорите

Неважно, как себя чувствуете

Прочь с дороги

Потому что у меня сердце из стали

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Напомним, букмекеры уже выбрали тройку фаворитов Евровидения – 2023. Среди них – Украина.

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