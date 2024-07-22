Федоров розповів, скільки працівників забронювали від мобілізації через Дію за тиждень

В Україні запустили можливість забронювати від мобілізації працівників підприємств через застосунок Дія. Від моменту запуску функції електронного бронювання тиждень тому, український бізнес забронював вже 34 тисячі працівників.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, компанії подають заяви про бронювання співробітників та отримують відповідь щодо кожного працівника окремо.

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"Одним із найбільших запитів від бізнесу була цифровізація бронювання. Цей сервіс уже майже тиждень працює на порталі "Дія", за цей час керівники забронювали 34+ тисячі працівників. Послуга літає, все швидко, зручно й прозоро, а рішення триває близько години", – зазначив Федоров.

Міністр додав, що сервіс виключає паперову тяганину та зайву бюрократію.

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