Фінансова підтримка аграріїв: хто з українських селян має право на 30 тис. грн

Мешканці Харківщини мають можливість отримати грошову підтримку від Українського Червоного Хреста спільно з Всесвітньою продовольчою програмою. Фінансова допомога передбачена для жителів сільської місцевості та сільських домогосподарств.

Про це повідомили у гуманітарній організації "Товариство Червоного Хреста України". Там зазначили, що програма спрямована на підтримку розвитку особистих господарств. Фінансова допомога передбачена для людей, які займаються розведенням худоби, бджільництвом, вирощуванням садів або переробкою сільськогосподарської продукції.

Ініціатива охоплює Савинську та Барвінківську територіальні громади Харківської області. Зокрема, у межах Барвінківської громади вона діятиме в місті Барвінкове та п’яти старостинських округах: Подолівському, Іванівському, Новомиколаївському, Григорівському та Богодарівському.

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Отримати виплати зможуть громадяни, що належать до соціально вразливих категорій, зокрема:

люди з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

одинокі пенсіонери.

Як отримати фінансову та матеріальну допомогу

У межах програми передбачено надання підтримки в розмірі, еквівалентному 29 тисячам гривень на одне домогосподарство. Допомога може надаватися у вигляді таких комплектів:

для облаштування теплиць (теплична конструкція з системою крапельного поливу);

для дрібної механізації (мотоблок або візок);

для садівничих робіт (ємності для води, насосне обладнання).

Також можливе надання грошових виплат для підтримки тваринництва, пасічництва та переробки агропродукції.

Окрім матеріальної допомоги, учасники програми зможуть скористатися консультаціями спеціалістів, пройти навчальні сесії та отримати супровід фахівців, які контролюватимуть результативність наданої підтримки.

Участь у програмі є повністю безкоштовною. Однак, як наголошується в повідомленні, якщо ви вже отримували подібну допомогу протягом останніх шести місяців, вас можуть не допустити до участі через перевірку на дублювання.

Контакти гарячих ліній для консультацій:

Всесвітня продовольча програма: 0 800 600 122

Український Червоний Хрест: 0 800 332 656

Харківське обласне відділення Червоного Хреста: 0 800 332 402

Лінія доброчесності УЧХ: 0 800 357 100

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що UNHCR виплатить 11 тисяч гривень українцям.

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