Фінансова допомога для ВПО: як переселенцям компенсуватимуть оренду житла

У жовтні внутрішньо переміщені особи матимуть можливість отримати фінансову підтримку на житлові потреби. Гроші допоможуть покрити витрати житло на період шести місяців.

За словами організаторів, ці фінанси призначені для допомоги ВПО і можуть бути витрачені на оплату оренди житла. Про це пише 24 Канал.

Програма реалізується на території Вінниці та Вінницької області, а також у Дніпрі та Дніпропетровській області.

"Його метою є підтримати родини ВПО після вимушеного переміщення й сприяння їхній інтеграції та адаптації у нових громадах упродовж шести місяців", – зазначають організатори.

Внутрішньо переміщені особи, які не отримували фінансової підтримки на оренду житла від міжнародних організацій, мають право претендувати на грошову допомогу.

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Хто може отримати виплати

Заявники повинні входити до однієї з наступних категорій:

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у тимчасових житлових приміщеннях та можуть самостійно оплачувати оренду після завершення терміну надання допомоги.

ВПО, що проживають у тимчасових приміщеннях (школах, дитсадках), які підлягають звільненню у зв'язку з відновленням роботи цих закладів.

Переміщені особи, які орендують житло та можуть бути виселені, не маючи інших варіантів, окрім переселення у тимчасові притулки.

Новоприбулі ВПО, які не бажають проживати у місцях тимчасового розміщення.

Крім того, потрібно відповідати критеріям вразливості:

Сім'я включає одного з батьків та одну дитину або декілька дітей віком до 18 років, або осіб старшого віку (від 55 років).

Головою сім'ї може бути самотній чоловік чи жінка похилого віку (від 55 років) або особа старшого віку, яка опікується однією або кількома дітьми до 18 років.

Також до складу родини можуть входити люди з інвалідністю або ті, хто має хронічні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що багатодітні сім‘ї можуть отримати допомогу від UNICEF.

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