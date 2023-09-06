Фізик-теоретик розповів, чи може існувати життя після смерті

Позаштатний професор Інституту Санта-Фе та професор натурфілософії в Університеті Джона Хопкінса Шон Керролл вважає, що не варто вірити у теорію існування життя після фізичної смерті людини.

Як повідомляє Dailymail, фізик-теоретик пояснив, чи є життя після смерті з наукового погляду. Він вважає, що це неможливо.

Керролл заявив, що "закони фізики, що лежать в основі повсякденного життя, цілком зрозумілі". Тому зазначив він, після того, як людина вмирає фізично, немає матеріального розуміння того, як можна продовжувати жити в іншому світі.

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"Це тому, що немає частинок і сил, які могли б містити інформацію у вашому мозку після смерті. Не існує способу, щоб знання про те, ким ви були до смерті, збереглися після того, як хімічна реакція, що визначає ваше життя, І я говорю насправді не про якийсь позаматеріальний дух, який якимось чином залишався б вами навіть після того, як ваше тіло перестало існувати – це несумісне із законами фізики", – підкреслив вчений.

За його словами, людське тіло є сукупністю атомів, що підкоряються законам природи: "ви не фізичний м'ясний мішок, яким керує маленький потік духовної енергії".

Науковець підкреслив, що це не позбавляє людських зусиль вести "хороше, повноцінне та осмислене життя", але відповіді, які ми шукаємо, мають бути "сумісними з тим, як працює реальність на фундаментальному рівні".

Щобільше, він додав, що існують різні способи говорити про світ - і не всі вони повинні бути суто описовими у фізичному контексті.

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