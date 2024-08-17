Ford відкликає понад 90 000 позашляховиків Explorer: існує ризик пожежі двигуна

Американський автовиробник Ford Motor Company оголосив про масштабне відкликання близько 85 тисяч поліцейських позашляховиків Explorer. Причина – потенційна небезпека загоряння двигуна. Відкликання стосується моделей 2020-2022 років випуску, обладнаних 3,3-літровими гібридними або бензиновими двигунами.

Як повідомила Національна адміністрація з безпеки дорожнього руху США (NHTSA), несправності двигуна можуть призвести до витікання значної кількості масла або паливних парів поблизу джерел запалювання, що, своєю чергою, може спричинити пожежу або пошкодження інших компонентів, інформує Reuters.

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Водії відкликаних автомобілів можуть помітити такі попереджувальні ознаки проблеми, як незвичні шуми двигуна, раптове зниження потужності або дим із-під капота. У такому випадку компанія рекомендує негайно безпечно припаркувати автомобіль та вимкнути двигун.

Станом на 9 липня в Північній Америці було зафіксовано 13 випадків пожежі під капотом таких автомобілів. На щастя, про жодні травми або аварії, пов'язані з цим дефектом, поки не повідомлялося.

Ford Explorer. Джерело: facebook.com/newwayautogroup Ford Explorer. Джерело: facebook.com/newwayautogroup

Ford Explorer. Джерело: facebook.com/newwayautogroup Ford Explorer. Джерело: facebook.com/newwayautogroup

Ford Explorer. Джерело: facebook.com/newwayautogroup Ford Explorer. Джерело: facebook.com/newwayautogroup

Ford Explorer. Джерело: facebook.com/newwayautogroup Ford Explorer. Джерело: facebook.com/newwayautogroup

Варто зазначити, що ця проблема стосується виключно поліцейських версій позашляховиків Explorer. Цивільні моделі не потрапляють під це відкликання.

Ford вже розпочав кампанію з інформування власників відкликаних автомобілів та розробляє план розв'язання проблеми. Компанія зобов'язалася безкоштовно усунути виявлені несправності. Власникам відкликаних автомобілів рекомендується якнайшвидше зв'язатися з найближчим дилерським центром Ford для проведення необхідних ремонтних робіт.

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