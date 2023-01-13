Франція планує поставити Україні легкі бойові танки AMX 10-RC протягом двох місяців

Франція сподівається доставити в Україну легкі колісні танки AMX 10-RC за два місяці, це заявив міністр збройних сил країни Себастьян Лекорню.

Про це пише видання Reuters. У заяві міститься короткий виклад телефонної розмови, яку він мав 12 січня з українським колегою Олексієм Резніковим, у якій Франція також підтвердила свою загальну підтримку України.

Про новий пакет військової допомоги Україні повідомив Володимир Зеленський 4 січня. Президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський домовилися про передачу Україні AMX-10 RC та бронеавтомобілів ACMAT Bastion.

Що відомо про AMX 10-RC

AMX-10 RC (з французької "Roues-Canon" – "колісна гармата") – це французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Також машину називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком. Договір про звичайні збройні сили в Європі визначає AMX-10RC як "бойову машину з важким озброєнням".

Надійшли на озброєння французької армії в 1981 році. Починаючи з 2021 року на заміну їм та ERC 90 Sagaie у французькій армії приходять машини EBRC Jaguar.

Французькі кавалерійські підрозділи оснащені ними з 1981 року. Станом на 2021 рік понад 240 одиниць перебувають на озброєнні французької армії. Крім того, 108 машин було продано Марокко, та 12 – Катару.

AMX-10 RC відрізняється від AMX-10P, хоча вони мають спільні складові шасі, але це різні машини та призначені для виконання різних завдань.

AMX-10RC управляється подібно танку: осі його коліс не повертаються, а зміна напрямку здійснюється перемиканням передач окремо для коліс різних боків машини. Перевагою такого способу є можливість розвороту на місці, а також те, що ходова частина простіша і компактніша, ніж у бронемашин зі звичайним кермовим керуванням.

Характеристики AMX 10-RC

Вага: 15,8 т; 16,6 т з додатковим бронюванням; 17,2 т AMX-10 RCR; 22 т з SEPAR mine/IED пакетом захисту;

Довжина: 9,15 м (гармата вперед);

Довжина корпусу: 6,24 м (тільки корпус);

Ширина: 2,78 м;

Висота: 2,56 м;

Екіпаж: 4;

Броня:

Лобова броня: стійка проти 23 мм API з 300 м; 14.5 мм AP повсюди з додатковою бронею;



Головне озброєння: 105 мм F2 BK MECA L/47 гармата середнього тиску (38 снарядів);

Другорядне озброєння: 1× 7.62 мм NF1 спарений кулемет (4000 набоїв); 1× 12.7 мм M2HB зенітний кулемет (опціонально); 4× GALIX димові міномети;

Питома потужність: від 16 к.с./т;

Підвіска: змінна гідропневматика;

Операційна дальність: 800 км на дорозі;

Швидкість: 85 км/год на дорозі; 40 км/год на бездоріжжі.



Раніше, у мережі показали можливості бронетранспортера Bastion, який Франція передасть Україні разом з легкими танками AMX-10RC.

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