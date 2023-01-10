Франція вводить новий вид допомоги для біженців з України: подробиці

Для українських біженців, що оселилися у Франції, підготують спеціальні пластикові картки. Їх отримають ті українці, які зареєструвалися в країні та оформили виплати від офіційних національних програм допомоги.

Як повідомляє ibsintelligence.com, фінансовий проєкт Welcome.Place уклав угоду з фінськими PayTechs Enfuce та Epassi, а також з платіжною системою Visa, про створення пілотного проєкту "Привітальний пакет" щодо виготовлення карток для біженців з України.

Таким чином, біженцям та іммігрантам, які прибувають до Франції, будуть видавати передплачені картки Visa, на яку попередньо покладуть кошти. Їх можна буде витрачати на низку товарів і послуг першої необхідності протягом перших тижнів перебування в країні. Скільки грошей буде картці, не повідомляється.

Welcome.Place буде дистанційно контролювати витрати з кожної картки – "з повним відстеженням і моніторингом того, як витрачаються гроші".

Згодом ініціатори проєкту планують розширити масштаб карткової програми для обслуговування більшої кількості біженців.

Співзасновниця Welcome.Place Керолайн Спан зауважила, що економічна та соціальна інтеграція біженців зазвичай займає 5 років, а за допомогою цього пілотного проєкту цей період інтеграції можна скоротити до року.

Співзасновниця та співвиконавча директорка Enfuce Деніз Йоханссон додала: "Програма карток не лише дає Welcome.Place повний контроль над тим, як розподіляються та витрачаються пожертвувані кошти, але, що найважливіше, вона дає біженцям можливість відновити своє життя та стати у фінансовому плані".

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року близько 120 000 українців переселилися до Франції.

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