Франция вводит новый вид помощи для беженцев из Украины: подробности

Для поселившихся во Франции украинских беженцев подготовят специальные пластиковые карточки. Их получат украинцы, которые зарегистрировались в стране и оформили выплаты от официальных национальных программ помощи.

Как сообщает ibsintelligence.com, финансовый проект Welcome.Place заключил соглашение с финскими PayTechs Enfuce и Epassi, а также с платежной системой Visa, о создании пилотного проекта "Приветственный пакет" по изготовлению карточек для беженцев из Украины.

Таким образом, прибывающим во Францию беженцам и иммигрантам будут выдавать предоплаченные карты Visa, на которую предварительно возложат средства. Их можно будет тратить на ряд товаров и услуг первой необходимости в первые недели пребывания в стране. Сколько денег будет карточке, не сообщается.

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Welcome.Place будет дистанционно контролировать расходы по каждой карточке – "с полным отслеживанием и мониторингом того, как тратятся деньги".

Затем инициаторы проекта планируют расширить масштаб карточной программы для обслуживания большего количества беженцев.

Соучредитель Welcome.Place Кэролайн Спан отметила, что экономическая и социальная интеграция беженцев обычно занимает 5 лет, а с помощью этого пилотного проекта этот период интеграции можно сократить до года.

Соучредитель и соисполнительный директор Enfuce Дениз Йоханссон добавила: "Программа карточек не только дает Welcome.Place полный контроль над тем, как распределяются и расходуются пожертвованные средства, но, что самое важное, она дает беженцам возможность восстановить свою жизнь и стать в финансовом плане".

Напомним, с 24 февраля 2022 года около 120 000 украинцев переселились во Францию.

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