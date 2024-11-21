Газ чи дрова: який вид опалення вигідніший та дешевший

Кожен вид палива має унікальні характеристики, але в центрі нашої уваги – економічний аспект опалення. Фахівці провели детальне дослідження вартості теплової енергії для різних паливних джерел.

Газ та дрова – два популярні варіанти опалення, що мають власні особливості та відмінності у теплотворній здатності. Для порівняння використовується показник питомої теплоти згоряння, який вимірюється в джоулях. Про це пише pmg.ua.

Природний газ демонструє досить стабільні показники. В українських умовах середнє значення питомої теплоти згоряння для одного кубометра становить 34,3 МДж. При використанні сучасного газового котла з коефіцієнтом корисної дії дев'яносто відсотків, реально отримується близько 8,57 кВт-год тепла.

Вартість газу складається з ціни "Нафтогазу" та витрат на доставку. Розрахунки показують, що вартість одного кіловат-години газової енергії перебуває на рівні 1,15 гривні.

Набагато складніше розрахувати вартість дров через значну варіативність порід деревини, форми постачання та рівня вологості. Суттєвий вплив мають такі фактори, як походження деревини, спосіб заготівлі та умови зберігання.

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На прикладі дубових дров можна змоделювати приблизну картину витрат. Кубометр таких дров з вологістю близько двадцяти відсотків коштує близько 2300 гривень. Теплотворність дубової деревини становить приблизно 4,2 кіловат-години на кілограм при використанні твердопаливного котла з ККД сімдесят відсотків.

Проведені розрахунки демонструють майже однакову вартість теплової енергії для газу та дров – трохи більше однієї гривні за кіловат-годину. Однак важливо розуміти умовність таких підрахунків.

Остаточний вибір палива залежить від багатьох індивідуальних параметрів: наявної інфраструктури, регіональних цін, зручності постачання та особистих переваг господарів. Газ має перевагу стабільності ціни та якості, тоді як дрова потребують більш прискіпливого підходу до вибору та підготовки.

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