Де зберігати бензин, якщо немає каністри: поради для автомобілістів

Після 24 лютого в українських водіїв не раз виникали проблемні ситуації з накопиченням і збереженням пального. Ми пережили і обмеження на АЗС, і неможливість заправляти в каністри і високі ціни. Нині майже кожен має запаси бензину, як для авто, так і для генераторів. Не дивлячись на це, рано чи пізно пальне знову закінчується, тому треба поновлювати накопичені ємності. А що робити, якщо всі каністри зайняті або у вас їх взагалі немає? Про це і розповімо у сьогоднішньому матеріалі.

Нагадаємо, що правила пожежної безпеки забороняють заливати пальне з колонки у пластикову або скляну тару. В такому разі є багато альтернативних варіантів, ними поділилися в Auto24.

Бляшана тара від оливкової олії

Попри пластикову горловину, ця ємність на 5,0 літрів на АЗС визнається за металеву тару. Основна перевага в тому, що її можна знайти на власній кухні, а також – на кухні найближчого ресторану. Серйозний недолік: через особливості горловини усю оливкову олію злити неможливо, тому перш з все доведеться ретельно вимити – і бажано тим же бензином.

Aльтернативні ємності для пального

Важливе зауваження: виполіскувати олію водою не радимо, адже вона неодмінно теж залишиться і врешті-решт потрапить у паливну систему машини. Ще одна можлива проблема – не всі такі каністри вдається потім закрити настільки щільно, щоб у машині не смерділо пальним.

Бляшана тара від авто хімії

Деякі види автохімії пакують у таку саму тару, як і олію. Шукати таку банку можна в автомалярів та в майстрів, які займаються автомакіяжем – детейлінгом, поліруванням. Попереднє багаторазове прополіскування паливом обов’язкове.

Каністра від оливи

У пластикової банки від мастила один плюс: її відносно легко знайти – в гаражах, біля магазинів, і навіть, на смітнику біля СТО. Далі самі мінуси: заправників теж доводиться вмовляти, кришка зазвичай виявляється негерметичною, а перед заправкою "свіжу" банку треба буде прополоскати бензином (для дизпалива це не так критично).

Aльтернативні ємності для пального

Маємо ще раз наголосити на чистоті тари, перш за все – на відсутність у каністрі залишків води. Щоб напевне нейтралізувати її негативний вплив на паливну систему двигуна, можна застосувати препарат–осушувач. Це рідина, яку заливають у ємність з паливом, вона знаходить у ньому воду і хімічно зв’язує її таким чином, що та потім згоряє у двигуні як звичайне пальне.

Експерти радять зберігати бензин саме в металевій каністрі і за температури не вище +15-20 градусів. Ємності повинні бути щільно закриті і не піддаватися впливу ультрафіолету.

Звичайно, ви можете використовувати і пластикові каністри для нафтопродуктів, якщо металевих варіантів у вас немає. Однак за таких умов бензин зберігатиметься 3-6 місяців.

Як визначити, що бензин протермінований

Пальне, у якого вийшов термін зберігання, стає темним або коричневим. Такий бензин використовувати не можна, адже він відрізняється підвищеною детонацією та може пошкодити паливну систему автомобіля. Його краще здати до центру по утилізації небезпечних відходів чи використовувати для технічних цілей.

Нагадаємо, UAportal розповів про 7 головних причин вибрати "механіку" замість "автомата". Навчившись грамотно користуватися старою доброю МКП, ви навряд чи захочете пересісти на машину з автоматичною коробкою передач.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!