Де можна та не можна гладити кішку: ви навіть не здогадувалися

Де не можна гладити кота - Де коти люблять, щоб їх гладили - що подобається кішкамДе не можна гладити кота - Де коти люблять, щоб їх гладили - що подобається кішкам

Кішки терпіти не можуть, коли їх гладять у певних місцях. Проте не всі власники цих тварин не знають, що їх варто уникати. Інакше кішка може помститися, вкусити чи випустити кігті.

Як пише видання Sante Plus, коти дуже вимогливі до обіймів та дотиків. Наприклад, не треба торкатися до живота або хвоста.

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Дуже часто ваші тактильні підходи до кота спонтанні та нешкідливі. Проте у вашого кота не обов'язково таке ж сприйняття, як у вас: якщо він їсть, спить чи грає, він особливо не хоче, щоб ви його турбували.

Перше, що потрібно пам'ятати, це те, що кішка, як і будь-яка інша дика тварина із сімейства котячих, є одиночною твариною. Звичайно, одомашнення змінило їхню соціальну поведінку. У наші дні більшість кішок терплять людські ласки та ласки, але в міру. Їхній інстинкт самозбереження досі на високому рівні.

Тому, якщо ви дійсно хочете ладнати зі своєю кішкою, ви повинні навчитися визначати мову її тіла, щоб знати, чи подобаються ваші знаки ніжності або ж ні. Насамперед слід звернути увагу на такі ознаки: стоячі вуха, підняті голова і хвіст, розслаблене положення тіла, муркотіння.

Загалом кішки підозрілі та полохливі, але мають дуже гострий захисний інстинкт. Якщо ви хвилюватиметеся поряд з твариною, вона може відчути себе так само. Не варто напади на кота зненацька, краще оберіть ніжний та делікатний підхід.

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Золоте правило: ви повинні приручати одне одного. Дайте кішці час познайомитися з вами та краще спостерігайте. Так тварина зможе проаналізувати кожен ваш рух. Дуже часто вона сама попросить у вас ласки.

Які частини тіла кішок не можна гладити?

Будьте обережні, навіть якщо кішка здається розслабленою, сприйнятливою та щасливою, є певні області, які ви ніколи не повинні гладити: живіт, вуса, лапи та хвіст. Це найчутливіші частини тіла кішок. Якщо ви торкатиметесь до них, то тварина може відреагувати агресивно.

Ще одне емпіричне правило: коли ви починаєте гладити кішку, розмовляйте з нею спокійно та ніжно, використовуючи лагідну мову. Почніть з погладжування голови, ніжно масажуючи верхівку, потім кінчиками пальців потилицю. Також можна погладити верхню та середню частину спини.

Але слідкуйте за діями кішки. Будь-якої миті вона може втягнутися і стати більш напруженою. Ці ознаки можуть вас насторожити, зокрема задирання хвоста, швидкі рухи, вигин тулуба або відкриття рота. Побачивши хоча б одну, варто зупинитися, адже ви починаєте дратувати тварину.

Звичайно, якщо він спить, їсть або користується лотком, ви ніколи не повинні його турбувати. Завжди краще, якщо тварина почне спілкування з вами сама, ніж ви спробуєте наблизитись до неї безпосередньо.

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Найкращі місця, де можна погладити кішку

1. Голова. Улюблене місце котячих – між очима та вухами. Коти в цій частині мають нюхову залозу, яку вони використовують, щоб мітити людей і предмети. Стимулюючи цю область та дозволяючи відзначити себе, ви зміцнюєте позитивний зв'язок між вами.

Не соромтеся гладити її по щоках і по маківці. Ви також можете ніжно торкнутися підборіддя, це подобається кішкам. Якщо він більше тулиться до вас, значить, він почувається чудово і все ще прагне більшого.

2. Спина. Найчастіше коти люблять, коли їх гладять по спині. Ця область також вважається найбезпечнішою для них, якщо ви гладите в напрямку росту волосся.

3. Груди. Ця область також є однією з улюблених у кішок. Ще потрібно, звичайно, щоб тварина повністю довіряла вам, бо чужій людині вона не дозволить. Якщо кішка підставляє груди та живіт, щоб її погладили, це справжній знак довіри до свого господаря.

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