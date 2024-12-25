Де знаходиться найкрасивіша новорічна ялинка 2024 в світі та як вона виглядає (фото)

Ялинка, що прикрашає Головну площу Кракова, була визнана найкрасивішою у світі. Вона перевершила своїх конкурентів з Нью-Йорка та Ріо-де-Жанейро.

До рейтингу британського порталу Timeout потрапила ялинка, що стоїть на центральній площі Кракова (Rynek Główny). Про це пише inPoland.

Жива ялинка з польського міста перемогла у змаганні, залишивши позаду інші дерева з різних країн.

Краківська ялинка прикрашена 26 тисячами енергоощадних лампочок, які змінюють кольори. Окрім неї, в місті можна побачити й інші вражаючі штучні ялинки, що розташовані на Rynku Podgórskim, біля Національного музею, на Центральній площі та площі Всіх Святих. Ці святкові дерева даруватимуть радість місцевим жителям та туристам до 2 лютого.

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Ось список найкрасивіших ялинок світу:

Краків, Польща

Губбіо, Італія

Рокфеллерівський центр, Нью-Йорк

Вільнюс, Литва

Лагуна Родріго де Фрейтас, Ріо-де-Жанейро

Капітолійський пагорб, Вашингтон, округ Колумбія

Сокало, Мехіко

Пуерта дель Соль, Мадрид

Страсбург, Франція

Трафальгарська площа, Лондон

Мерія Кракова зазначила, що під час святкового сезону місто приваблює безліч туристів завдяки різдвяному ярмарку та яскравій ілюмінації на вулицях. Цього року головна тема прикрас натхненна Вавельськими гобеленами. У Кракові можна побачити казкових оленів, верблюдів, жирафів і райського птаха.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як прикрасити ялинку на Новий Рік-2025 та які кольори не сподобаються символу року.

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