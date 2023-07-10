Геніальний лайфхак, як почистити тостер за дві хвилини

За допомогою підручних засобів можна легко очистити тостер від бруду та неприємних запахів. Ці екологічні та практичні методи дезінфікують поверхні та надають їм блиску без використання хімікатів.

Ось декілька природних засобів для чищення тостера:

Використання харчової соди:

Змішайте гарячу воду з білим оцтом. Утворіть пасту, змішавши столову ложку харчової соди з невеликою кількістю води. Змочіть губку в цій пасті та потріть зовнішню поверхню тостера. Протріть поверхню змоченою губкою, змоченою в суміші оцту та води. Залиште на 15 хвилин, а потім очистіть вологою тканиною та дайте висохнути на повітрі.

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Використання спирту:

Налийте спирт на паперовий рушник. Протріть зовнішню поверхню тостера папером, щоб обережно очистити його. Дайте поверхні висохнути на повітрі.

Використання оцту:

У пульверизаторі змішайте столову ложку білого оцту та столову ложку гарячої води. Розпиліть суміш на зовнішню поверхню тостера та залиште на кілька хвилин. Протріть поверхню мікрофібровою серветкою, щоб очистити тостер. Протріть поверхню сухою ганчіркою.

Використання цих природних засобів допоможе вам легко очистити тостер від бруду та забезпечить йому чистоту та блиск.

Нагадаємо, що експерти з ремонту побутової техніки застерігають: якщо вчасно не чистити та не мити витяжку, вона може зламатися, або почати працювати у половину своїх можливостей. Адже жирний наліт забиває решітки, фільтри та двигун пристрою.

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