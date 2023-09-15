Геніальний трюк, як видалити плями з килима за допомогою копійчаного засобу

У домашніх умовах часто виникають ситуації, коли на килим або м'які меблі потрапляють плями від їжі, напоїв, косметики або інших речовин.

У таких випадках не завжди є можливість відразу звернутися до професійних клінінгових компаній. На щастя, існує ряд підручних засобів, які допоможуть вивести плями самостійно.

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Оцет

Оцет є універсальним засобом для чищення, який можна використовувати для виведення плям різного походження. Для видалення плям з килимів і м'яких меблів необхідно розвести оцет з водою у співвідношенні 1:1. Отриманим розчином потрібно змочити губку або ганчірку і акуратно протерти пляму. Після цього залишити розчин на кілька хвилин і потім ретельно змити його чистою водою.

Сода

Сода також є ефективним засобом для виведення плям. Для видалення плям з килимів і м'яких меблів необхідно посипати пляму содою і залишити на кілька годин. За цей час сода вбере в себе бруд і жир. Після цього потрібно змести соду і протерти пляму вологою ганчіркою.

Перекис водню

Перекис водню допоможе вивести плями від крові, вина, кави та чаю. Для видалення плям з килимів і м'яких меблів необхідно розвести перекис водню з водою у співвідношенні 1:1. Отриманим розчином потрібно змочити губку або ганчірку й протерти пляму. Після цього залишити розчин на кілька хвилин і потім ретельно змити його чистою водою.

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Крем або піна для гоління

Крем для гоління допоможе вивести плями від жиру та масла. Для видалення плями від жиру та масла необхідно нанести на пляму крем для гоління і залишити на кілька хвилин. Після цього протерти пляму вологою ганчіркою.

Лимонний сік

Лимонний сік допоможе вивести плями від соку, вина та іржі. Для видалення плями від соку, вина та іржі необхідно змішати лимонний сік з водою у співвідношенні 1:1. Отриманим розчином потрібно змочити губку або ганчірку та протерти пляму. Після цього залишити розчин на кілька хвилин і потім ретельно зчистити його вологою ганчіркою або губкою.

Перед використанням будь-якого підручного засобу для виведення плям необхідно провести тест на непомітній ділянці килима або м'яких меблів, щоб переконатися, що засіб не пошкодить матеріал.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про простий і дешевий спосіб почистити килим без труднощів.

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