Німеччина може залишити безробітних українців без виплат: в одному з міст вже діють нові правила

Консервативна опозиція Німеччини виступила з ініціативою зробити працевлаштування необхідною умовою для отримання соціальних виплат українськими громадянами. У місті Шверін уже створено перший подібний прецедент: одержувачів соціальної допомоги зобов’язали брати участь у суспільно-корисній роботі.

Як повідомляє DW, консервативна опозиція у Бундестазі, до якої входить фракція Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), пропонує зробити працевлаштування обов’язковою умовою для тих, хто отримує соціальні виплати. Парламентський секретар фракції Торстен Фрай висловив думку, що громадяни, які отримують державну допомогу і здатні працювати, повинні виконувати трудові обов’язки.

Він переконаний, що така практика зробить систему соціальної підтримки більш ефективною та справедливою. Фрай підкреслив, що отримання соціальних виплат має супроводжуватися виконанням певних суспільних зобов’язань. "Інакше люди з низьким і середнім рівнем доходу, які самостійно забезпечують своє життя, можуть почуватися обмеженими у своїх правах", – зазначив він.

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Політик запропонував змінити назву нинішньої соціальної допомоги Bürgergeld на "новий базовий дохід" і надавати її виключно тим, хто справді має потребу. Окрім цього, для людей, які відмовляються працювати, можуть бути запроваджені жорсткіші санкції.

Торстен Фрай зауважив, що ідея обов’язкової роботи для отримувачів соцдопомоги вже була протестована в деяких регіонах Німеччини. Зокрема, у Тюрингії шукачів притулку залучали до громадських робіт, що продемонструвало позитивний результат.

Подібний проєкт вже реалізований у Шверіні, столиці Мекленбург-Передньої Померанії. 6 січня міська рада більшістю голосів підтримала ініціативу фракції ХДС щодо обов’язкового працевлаштування осіб, які отримують соціальну допомогу. Відповідно до ухваленого рішення:

особи, які отримують соціальну допомогу, повинні будуть виконувати суспільно-корисні роботи у таких неприбуткових установах, як дитячі садки, школи та клуби;

за виконання таких робіт передбачена оплата в розмірі 1-2 євро за годину;

у разі відмови від участі у громадських роботах, розмір соціальних виплат може бути зменшений.

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Це перший випадок у Німеччині, коли на законодавчому рівні зобов'язання працювати поширюється не лише на шукачів притулку, але й на громадян, які отримують соціальну допомогу. Раніше у Шверіні такі вимоги застосовувалися виключно до біженців.

Політики з ХДС вважають обов’язкову роботу ефективним засобом для сприяння довготривалому працевлаштуванню. Мета ініціативи – залучення людей до трудової діяльності, що допоможе їм опанувати нові навички та краще інтегруватися у ринок праці. За словами Торстена Фрая, цей підхід може мотивувати безробітних активніше шукати постійну роботу, а також скоротити фінансові витрати держави.

Нова ініціатива вже стала причиною значного обговорення серед громадськості Німеччини. Деякі громадяни та представники політичних сил вважають її справедливою та підтримують такий підхід. Проте окремі експерти висловлюють побоювання щодо можливих зловживань з боку роботодавців та порушень прав осіб, які отримують соціальну допомогу.

Християнсько-демократичний союз планує найближчим часом винести цю пропозицію на розгляд у Бундестазі. У разі її схвалення, аналогічну практику можуть запровадити по всій країні.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Україна планує повертати біженців з Німеччини.

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