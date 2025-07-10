Німеччина планує істотно скоротити виплати українським біженцям: подробиці

З 1 квітня 2025 року новоприбулі українці, які звернуться за тимчасовим захистом у Німеччині, отримуватимуть менше виплат – 441 євро на місяць, замість 563 євро, які отримували біженці до цієї дати. Зміни передбачають зниження виплат до рівня прожиткового мінімуму для прохачів притулку з усіх країн.

Однак для реалізації даної ініціативи необхідно внести зміни до законів і підзаконних актів, що може зайняти кілька місяців. Про це повідомляє UAportal з посиланням на DW.

Читайте також: Німеччина більше не прийматиме біженців: що слід знати українцям

У місцевих громадах є побоювання, що нові правила створять бюрократичний хаос і додаткове навантаження, оскільки фінансування для новоприбулих покладатиметься на місцеві бюджети, а не на федеральний уряд. Громади також занепокоєні можливими судовими позовами через зміни статусу біженців "заднім числом". Проте юристи запевняють, що повернення вже отриманих виплат не буде вимагатися.

Ще одним важливим питанням є можливі проблеми з орендою житла для новоприбулих українців, адже їм можуть обмежити право на самостійний вибір місця проживання. Це може призвести до суперечок, особливо для сімей з дітьми.

В уряді Німеччини продовжують обговорення змін, і наразі деякі землі виступають проти таких змін "заднім числом", вважаючи це неприпустимим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що після оголошення перемир’я біженці з України ймовірно втратять правовий статус у ЄС.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!