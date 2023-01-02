Німеччина у 2023 році збільшує виплати українським біженцям
До Німеччини після 24 лютого прибула одна з найбільших за кількістю осіб група українських біженців. Країна прихистила понад мільйон українців.
У 2023 році Німеччина планує підвищити розміри грошових виплат для біженців з України. Водночас країна надає чи не найбільші виплати серед держав Євросоюзу, пише TRAVEL РБК-Україна.
Зазначається, що українці в Німеччині отримують базову виплату у розмірі 449 євро. Згідно з рішенням уряду країни, дорослим одиноким українцям в Німеччині збільшать на 53 євро.
Очікується збільшення виплат і для інших категорій громадян:
- діти віком 14-17 років – 420 євро замість 376;
- діти віком 6-13 років – 348 євро замість 311;
- діти молодші за 5 років – 318 євро замість 285.
Підвищені виплати стануть доступні, починаючи з 1 січня 2023 року. Для отримання підвищених виплат немає необхідності подавати нову заявку.
Ті, кому вже раніше призначили таку допомогу, почнуть автоматично отримувати більше коштів з січня. Виплати нараховуватимуть залежно від конкретної ситуації в родині.
Нагадаємо, що раніше про підготовку нових місць для біженців на тлі майбутньої зими заявили в Берліні. Там показали де зможуть розмістити 10 тисяч українців.
Згідно з дослідженням, яке проводив Дослідницький центр Федерального відомства у справах міграції та біженців, три чверті українських біженців у Німеччині планують повернутися додому. Водночас одна чверть хоче залишитися у Німеччині.
Раніше стало відомо, куди можуть в Німеччині поїхати українські біженці та які виплати на них чекають.
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