Германия в 2023 году увеличивает выплаты украинским беженцам

В Германию после 24 февраля прибыла одна из самых больших по количеству лиц группа украинских беженцев. Страна приютила более миллиона украинцев.

В 2023 году Германия планирует повысить размеры денежных выплат для беженцев из Украины. В то же время страна предоставляет наибольшие выплаты среди государств Евросоюза, пишет TRAVEL РБК-Украина.

Отмечается, что украинцы в Германии получают базовую выплату в размере 449 евро. Согласно решению правительства страны, взрослым одиноким украинцам в Германии увеличат на 53 евро.

Ожидается увеличение выплат и для других категорий граждан:

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дети в возрасте 14-17 лет – 420 евро вместо 376;

дети в возрасте 6-13 лет – 348 евро вместо 311;

дети младше 5 лет – 318 евро вместо 285.

Повышенные выплаты станут доступны с 1 января 2023 года. Для получения повышенных выплат нет необходимости подавать новую заявку.

Те, кому уже раньше назначили такую помощь, начнут автоматически получать больше средств с января. Выплаты будут начисляться в зависимости от конкретной ситуации в семье.

Напомним, что ранее о подготовке новых мест для беженцев на фоне предстоящей зимы заявили в Берлине. Там показали, где смогут разместить 10 тысяч украинцев.

Согласно исследованию, проведенному Исследовательским центром Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, три четверти украинских беженцев в Германии планируют вернуться домой. В то же время, одна четверть хочет остаться в Германии.

Ранее стало известно, куда могут в Германии поехать украинские беженцы и какие выплаты их ждут.

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