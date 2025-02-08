Німеччина виплатить українцям понад 10 тисяч гривень: хто має право на допомогу

Громадяни України можуть подати заявку на отримання одноразової фінансової допомоги в межах гуманітарної ініціативи, що фінансується Німеччиною. Ця програма діє на території Дніпропетровської області.

Про це інформує благодійний фонд "Карітас" у своєму Telegram-каналі. У межах програми, що реалізується за підтримки "Caritas Germany" та Міністерства закордонних справ Німеччини, українці, які постраждали від війни, можуть отримати грошові виплати.

Допомога доступна для таких категорій громадян:

мешканців населених пунктів, розташованих не далі ніж 50 км від лінії фронту;

осіб, які постраждали від бойових дій після 8 липня 2024 року;

громадян, чиє житло зазнало пошкоджень внаслідок обстрілів;

людей, які отримали фізичні травми внаслідок війни.

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Крім того, виплати можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які офіційно набули цього статусу після 8 липня 2024 року через російські атаки.

Організатори оприлюднили додаткові умови для отримання виплат. Фінансова допомога буде надана громадянам, які належать до однієї з таких категорій:

сім’ї, в яких є особи з інвалідністю I–II групи або люди з інвалідністю з дитинства;

родини, де хтось із членів має тяжке захворювання;

самотні люди віком від 60 років, які не мають працездатних родичів для підтримки;

неповні сім’ї (мати, батько або опікун) із дітьми до 18 років;

багатодітні родини, що виховують троє і більше неповнолітніх дітей;

жінки, які очікують на дитину, або матері-годувальниці.

Розмір допомоги та процедура реєстрації

Одноразова фінансова допомога становить 10 800 грн на одну особу та виплачується шляхом переказу на банківську картку. Одна сім’я може отримати максимум чотири гранти.

Щоб подати заявку, необхідно заповнити спеціальну форму та надати документи для всіх членів родини:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО (за наявності);

документ, що підтверджує належність до вразливої категорії;

акт про пошкодження або знищення житла.

Також реєстрація доступна через гарячу лінію:

+38098 665 73 88 – пн-чт, 10:00–16:00

– пн-чт, 10:00–16:00 +38095 459 55 20 – пн-чn

– пн-чn +38073 459 55 20 – вихідні: сб, нд – не працює

Нагадаємо, одна з країн ЄС скоротить виплати біженцям, якщо вони ігноруватимуть правила.

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