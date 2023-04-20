Очі потребують захисту: п'ять наймодніших моделей сонцезахисних окулярів на літо 2023

У 2023 році будуть популярними п'ять основних моделей сонцезахисних окулярів. Вони захистять очі від ультрафіолету, який є навіть за незначного сонячного випромінювання.

Пропонуємо не відкладати купівлю окуляр, а знайти саме ті серед головних трендів весни-літо. Ви зможете знайти моделі на кожен день та під настрій.

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Великі масивні оправи

Як відомо, з моди вийшли крихітні моделі окулярі. Тому цього сезоні просто must have великі та масивні оправи, які зроблять ваш загальний образ більш ефектним.

Великі масивні оправи у моді в 2023 році - модні сонцезахисні окуляри - купити окуляри

Оправа "котяче око"

Серця тисяч модниць підкорили окуляри "котяче око". Такий дизайн став вірусним одразу після появи, тому нині він і досі актуальний. Крім цього, модні окуляри мають стриманий і класичний вигляд.

Модні сонцезахисні окуляри 2023 - купити окуляри - яка оправа в моді

Оправа з кольоровими лінзами

Зверніть увагу на оправу з кольоровими лінзами, якщо хочете зробити образ яскравим та незвичайним. Нещодавній показ мод Gucci наочно показав цей тренд, тому кольорові лінзи на піку популярності.

Модні сонцезахисні окуляри 2023 - купити окуляри - яка оправа в моді

Спортивні мотиви

Спортивні мотиви серед сонцезахисних окулярів додадуть впевненості, а образ стане цікавішим та привабливим. Не бійтеся їх комбінувати зі спортивними речами та більш класичними.

Модні сонцезахисні окуляри 2023 - купити окуляри - яка оправа в моді

Авіатори

У 2023 році сонцезахисні окуляри-авіатори дещо оновилися. Оскільки класична модель зміниться на більш футуристичний стиль, і для неї стануть характерні такі ознаки: кольорові лінзи, гострі кути і широкі лінії.

Модні сонцезахисні окуляри 2023 - купити окуляри - яка оправа в моді

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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