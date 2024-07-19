Глобальний збій у роботі Windows: зупинилися міжнародні аеропорти, постраждали банки та оператори зв'язку

У п'ятницю, 19 липня, стався глобальний технічний збій, що призвів до неполадок у роботі авіакомпаній, ЗМІ та банків по всьому світу. Про проблеми повідомляється, зокрема, у США, Австралії, Новій Зеландії, Великій Британії, Туреччині, Індії та Німеччині.

Як передає BBC, в США та Європі скасовуються рейси авіакомпаній. Збої зафіксовані у роботі банків, ЗМІ, супермаркетів, бірж тощо.

В Україні збій призвів до некоректної роботи кількох банків (Sense та Monobank), оператора зв'язку Vodafone та Нової пошти (компанія вже відновила свою роботу).

Нова пошта відновила роботу. Джерело: Скриншот Нова пошта відновила роботу. Джерело: Скриншот

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За даними The Verge, у тисяч користувачів не працює Microsoft – відображається "синій екран смерті", тобто повідомлення системи про критичне порушення в роботі.

ОС Windows. Джерело: Скриншот ОС Windows. Джерело: Скриншот

Згідно з повідомленням Bloomberg, не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлена ​​програма CrowdStrike. Зазначається, що збій викликало оновлення, підготовлене компанією Crowdstrike, яка розробляє програмне забезпечення для забезпечення кібербезпеки.

У Crowdstrike заявили, що проблема Windows пов'язана з датчиком Falcon. Причина збою – проблема з "розгортанням контенту". Компанія скасувала введені зміни та порадила обхідний шлях для постраждалих користувачів.

В Америці зупинено польоти. Джерело: Скриншот В Америці зупинено польоти. Джерело: Скриншот

Короткий список компаній, яких торкнувся глобальний збій в мережі:

United Airlines і Delta Airlines – призупинили польоти через проблеми зі зв'язком

Індійський канал новин Times Now "недавнє оновлення CrowdStrike"

Turkish Airlines – призупинила польоти

Усі аеропорти Іспанії постраждали через "інцидент із комп'ютерними системами"

Британський телеканал SkyNews – відключений від мережі

Аеропорти Великобританії – призупинили польоти.

Лікарні Німеччини та Нідерландів скасували операції через IT-збій.

Фахівці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) зауважили, що "зранку 19 липня ряд організацій в Україні та світі зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon".

Зазначається, що організації в Україні, на яких вплинув глобальний збій, вже повністю або частково відновили свою роботу.

Фахівці рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми:

Завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows. Перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike Знайдіть файл з назвою "C-00000291*.sys", і видаліть його. Перезавантажте комп’ютер або сервер

"Рекомендуємо застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації. Держспецзв’язку готові надати консультативну та практичну допомогу у вирішенні проблеми. Для отримання допомоги звертайтесь до Урядової команди реагування CERT-UA: incidents@cert.gov.ua, тел.+38 (044) 281-88-25", – додали експерти.

Поради від Держспецзв'язку. Джерело: t.me/dsszzi_official Поради від Держспецзв'язку. Джерело: t.me/dsszzi_official

Нагадаємо, в Україні від мобільних операторів вимагають забезпечити українців зв'язком у період знеструмлень.

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