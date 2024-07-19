Глобальный сбой в работе Windows: остановились международные аэропорты, пострадали банки и операторы связи

В пятницу, 19 июля, произошел глобальный технический сбой, повлекший за собой неполадки в работе авиакомпаний, СМИ и банков по всему миру. О проблемах сообщается, в частности, в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Турции, Индии и Германии.

Как передает BBC, в США и Европе отменяются рейсы авиакомпаний. Сбои зафиксированы в работе банков, СМИ, супермаркетов, бирж.

В Украине сбой привел к некорректной работе нескольких банков (Sense и Monobank), оператора связи Vodafone и Новой почты (компания уже возобновила свою работу).

Новая почта возобновила работу. Источник: Скриншот

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По данным The Verge, у тысяч пользователей не работает Microsoft – отображается "синий экран смерти", то есть сообщение системы о критическом нарушении в работе.

ОС Windows. Источник: Скриншот

Согласно сообщению Bloomberg, не работают абсолютно все компьютеры с Windows, на которых установлена ​​программа CrowdStrike. Отмечается, что сбой вызвало обновление, подготовленное компанией Crowdstrike, разрабатывающей программное обеспечение для обеспечения кибербезопасности.

В Crowdstrike заявили, что проблема Windows связана с датчиком Falcon. Причина сбоя – проблема с "развертыванием контента". Компания упразднила введенные изменения и посоветовала обходной путь для пострадавших пользователей.

В Америке остановлены полеты. Источник: Скриншот

Краткий список компаний, затронутых глобальным сбоем в сети:

United Airlines и Delta Airlines – приостановили полеты из-за проблем со связью

Индийский новостной канал Times Now "недавнее обновление CrowdStrike"

Turkish Airlines – приостановила полеты

Все аэропорты Испании пострадали из-за "инцидента с компьютерными системами"

Британский телеканал SkyNews – отключен от сети

Аэропорты Великобритании – приостановили полеты.

Больницы Германии и Нидерландов отменили операции из-за IT-сбоя.

Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины отметили, что "утром 19 июля ряд организаций в Украине и мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, функционирующих на операционной системе Microsoft Windows и использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon ".

Отмечается, что организации в Украине, на которые повлиял глобальный сбой, уже полностью или частично возобновили свою работу.

Специалисты рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:

Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows. Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike Найдите файл с названием "C-00000291*.sys" и удалите его. Перезагрузите компьютер или сервер

"Рекомендуем применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальную информацию. Госспецсвязи готовы предоставить консультативную и практическую помощь в решении проблемы. Для получения помощи обращайтесь в Правительственную команду реагирования CERT-UA: [email protected], тел. +38 (044) 281-88-25", – добавили эксперты.

Советы от Госспецсвязи. Источник: t.me/dsszzi_official

Напомним, в Украине мобильные операторы требуют обеспечить украинцев связью в период обесточений.

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