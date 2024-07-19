Глобальный сбой в работе Windows: остановились международные аэропорты, пострадали банки и операторы связи
В пятницу, 19 июля, произошел глобальный технический сбой, повлекший за собой неполадки в работе авиакомпаний, СМИ и банков по всему миру. О проблемах сообщается, в частности, в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Турции, Индии и Германии.
Как передает BBC, в США и Европе отменяются рейсы авиакомпаний. Сбои зафиксированы в работе банков, СМИ, супермаркетов, бирж.
В Украине сбой привел к некорректной работе нескольких банков (Sense и Monobank), оператора связи Vodafone и Новой почты (компания уже возобновила свою работу).
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По данным The Verge, у тысяч пользователей не работает Microsoft – отображается "синий экран смерти", то есть сообщение системы о критическом нарушении в работе.
Согласно сообщению Bloomberg, не работают абсолютно все компьютеры с Windows, на которых установлена программа CrowdStrike. Отмечается, что сбой вызвало обновление, подготовленное компанией Crowdstrike, разрабатывающей программное обеспечение для обеспечения кибербезопасности.
В Crowdstrike заявили, что проблема Windows связана с датчиком Falcon. Причина сбоя – проблема с "развертыванием контента". Компания упразднила введенные изменения и посоветовала обходной путь для пострадавших пользователей.
Краткий список компаний, затронутых глобальным сбоем в сети:
- United Airlines и Delta Airlines – приостановили полеты из-за проблем со связью
- Индийский новостной канал Times Now "недавнее обновление CrowdStrike"
- Turkish Airlines – приостановила полеты
- Все аэропорты Испании пострадали из-за "инцидента с компьютерными системами"
- Британский телеканал SkyNews – отключен от сети
- Аэропорты Великобритании – приостановили полеты.
- Больницы Германии и Нидерландов отменили операции из-за IT-сбоя.
Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины отметили, что "утром 19 июля ряд организаций в Украине и мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, функционирующих на операционной системе Microsoft Windows и использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon ".
Отмечается, что организации в Украине, на которые повлиял глобальный сбой, уже полностью или частично возобновили свою работу.
Специалисты рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:
- Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows.
- Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike
- Найдите файл с названием "C-00000291*.sys" и удалите его.
- Перезагрузите компьютер или сервер
"Рекомендуем применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальную информацию. Госспецсвязи готовы предоставить консультативную и практическую помощь в решении проблемы. Для получения помощи обращайтесь в Правительственную команду реагирования CERT-UA: [email protected], тел. +38 (044) 281-88-25", – добавили эксперты.
Напомним, в Украине мобильные операторы требуют обеспечить украинцев связью в период обесточений.
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