Пасмурная погода и дожди: прогноз погоды в Украине на 26 марта

Атмосферные фронты принесли дожди в западные, северные и центральные регионы Украины, что обусловило пасмурную погоду на последней неделе марта. Дождевые условия будут продолжаться в разных частях страны, а температурные показатели будут колебаться в зависимости от региона.

Читайте также: Бананы и авокадо с украинских полей: климатолог предостерегает, что глобальное потепление изменит сельское хозяйство

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич. На западе и севере снова ожидается дождливая погода, на остальной территории страны без существенных осадков. В Карпатах - осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью - в пределах +5...+10°С, днем +13...+18°С, в западных областях +7...+12°С, в Крыму местами +20...+23°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, что прогнозируют метеорологи для зим в Украине до 2075 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!