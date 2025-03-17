Пальми замість заметів: що прогнозують метеорологи для зим в Україні до 2075 року

Цієї зими в Україні майже не було снігу, і така ситуація, ймовірно, триватиме й надалі. Основна причина змін –глобальне потепління.

Про це в інтерв’ю програмі "Говорить Суханов" розповіла Наталія Голеня, метеорологиня та заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру.

"Якщо порівнювати із зимами 60-80-х років, тоді на фоні низьких температур періодично траплялися відлиги. Зараз же ситуація змінилася – теплі періоди домінують, а морози стають короткочасними. Це чітка ознака кліматичних змін", – пояснює фахівчиня.

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Попри це, навіть за такої тенденції українці навряд чи святкуватимуть Новий рік під пальмами. Холодні періоди все ж траплятимуться, хоча й рідше, і морози взимку зберігатимуться щонайменше на найближчі 30-50 років.

"Ми не кліматологи, а метеорологи та синоптики. Тому робити точні прогнози на далеке майбутнє складно. Якщо тенденція потепління збережеться, можливо, до кінця століття ми й побачимо значні зміни. Але це не означає, що з кожним роком буде лише теплішати. Все одно траплятимуться періоди похолодання. В окремі місяці або навіть протягом зими можуть бути 3-5 днів із морозами. Тож, на мою думку, принаймні в найближчі 30-50 років холоди в Україні ще збережуться", – пояснила Наталія Голеня.

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