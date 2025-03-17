Пальмы вместо сугробов: что прогнозируют метеорологи для зим в Украине до 2075 года

Этой зимой в Украине почти не было снега, и такая ситуация, вероятно, будет продолжаться и дальше. Основная причина изменений – глобальное потепление.

Об этом в интервью программе "Говорит Суханов" рассказала Наталья Голеня, метеоролог и заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра.

"Если сравнивать с зимами 60-80-х годов, тогда на фоне низких температур периодически случались оттепели. Сейчас же ситуация изменилась – теплые периоды доминируют, а морозы становятся кратковременными. Это четкий признак климатических изменений", – объясняет специалист.

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Несмотря на это, даже при такой тенденции украинцы вряд ли будут праздновать Новый год под пальмами. Холодные периоды все же будут, хотя и реже, и морозы зимой будут сохраняться по меньшей мере на ближайшие 30-50 лет.

"Мы не климатологи, а метеорологи и синоптики. Поэтому делать точные прогнозы на далекое будущее сложно. Если тенденция потепления сохранится, возможно, до конца века мы и увидим значительные изменения. Но это не означает, что с каждым годом будет только теплеть. , по крайней мере, в ближайшие 30-50 лет холода в Украине еще сохранятся", – пояснила Наталья Голеня.

Раньше мы рассказывали, действительно ли весна побьет температурные рекорды.

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