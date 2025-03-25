'Тысяча Зеленского' закончилась, но не для всех: кто получит последние выплаты

В Украине завершили выплаты 1000 гривен в рамках программы "зимова єПідтримка". Речь идет о заявках, поданных через "Действие" и банки-партнеры. По словам министра экономики Юлии Свириденко, помощью воспользовались 14,4 миллиона граждан.

Около 60% средств украинцы направили на оплату коммунальных услуг. Также деньги тратили на приобретение лекарств отечественного производства, поддержку украинского книгоиздания и донаты на ВСУ. В пресс-службе Министерства экономики уточнили, что украинцам выплатили 703 миллиона гривен по заявкам, поданным в период с 13 по 28 февраля. Среди этих выплат 124,5 тысяч были начислены на детей.

Читайте также: У украинцев остался последний шанс получить "тысячу Зеленского": пока можно подать заявку

Однако у некоторых украинцев еще есть шанс получить "тысячу Зеленского" до конца апреля. Это касается граждан, которые подавали заявки через "Укрпочту".

Напомним, что использовать эти средства можно до конца 2025 года.

Ранее мы рассказывали, влияет ли "тысяча Зеленского" на возможность получить субсидию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!