Украинцам грозят штрафы за 'неправильные' паспорта: кого касается

Граждане Украины обязаны обновлять фотографии в паспорте-книжечке при достижении 25 и 45 лет, чтобы фото соответствовало их возрасту. На эту процедуру отводится один месяц, и она является обязательной. Если своевременно не вклеить новое фото или не заменить паспорт на современный документ, он утратит силу, а это может повлечь штраф в размере от 17 до 51 грн.

В Госмиграционной службе объяснили, что паспорт в форме книжечки является бессрочным. Поэтому обязательного обмена на ID-карту не предусмотрено. Об этом пишет OBOZ.UA.

Если же владелец паспорта не обновил фотографию в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, документ в форме книжечки подлежит обязательному обмену на ID-карту.

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Кроме того, ID-карта выдается во всех ситуациях, когда необходимо заменить паспорт образца 1994 года, в частности в случаях:

потери;

воровство;

порча;

смены фамилии или других данных владельца документа.

Какой штраф за просроченный паспорт

Вместе с тем, если своевременно не обновить фото в паспорте старого образца или не заменить его на современный документ, он теряет силу. В соответствии со статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, использование недействительного паспорта предусматривает ответственность:

на первый раз – предупреждение;

в случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 января в Украине подорожала процедура оформления паспортов.

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