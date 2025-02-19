Як військовозобовʼязаному отримати паспорт перебуваючи за кордоном: відповідь ДМС

Українські військовозобов'язані, які подали документи на оформлення паспорта до 25 квітня 2024 року через ДП "Документ", зможуть отримати свої готові документи за кордоном без надання додаткових довідок. Водночас ДМС передає дані таких осіб до Міністерства оборони, і вони автоматично зараховуються на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Як повідомляє Державна міграційна служба, чоловіки віком від 18 до 60 років, які оформили паспорт до зазначеної дати, отримають повідомлення з датою, часом і місцем видачі документа відповідно до черговості подання заявки.

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Раніше Міністерство закордонних справ тимчасово обмежило консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Урядова постанова також заборонила оформлення закордонних паспортів для чоловіків 18-60 років за межами України, за винятком окремих категорій.

Однак у червні 2024 року уряд ухвалив рішення, що українці призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нещодавно повідомив, що Кабінет Міністрів врегулював питання видачі паспортів для громадян України за кордоном. Відтак, із наступного тижня чоловіки зможуть отримати свої документи.

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