Как военнообязанному получить паспорт находясь за границей: ответ ДМС

Украинские военнообязанные, подавшие документы на оформление паспорта до 25 апреля 2024 года через ГП "Документ", смогут получить свои готовые документы за границей без предоставления дополнительных справок. В то же время, ДМС передает данные таких лиц в Министерство обороны, и они автоматически зачисляются на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Как сообщает Государственная миграционная служба, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, оформившие паспорт до указанной даты, получат уведомление с датой, временем и местом выдачи документа в соответствии с очередностью подачи заявки.

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Ранее Министерство иностранных дел временно ограничило консульские услуги для военнообязанных мужчин за границей. Правительственное постановление также запретило оформление загранпаспортов для мужчин 18-60 лет за пределами Украины, за исключением отдельных категорий.

Однако в июне 2024 года правительство приняло решение, что украинцы призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военно-учетных документов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко недавно сообщил, что Кабинет Министров урегулировал вопрос выдачи паспортов для граждан Украины за границей. Следовательно, со следующей недели мужчины смогут получить свои документы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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