Международные посылки под контролем: за что украинцев могут оштрафовать

В Украине с 2025 г. вступят в силу обновленные штрафы для граждан, которые будут предоставлять недостоверную информацию в таможенных декларациях во время международной почтовой или экспресс-доставки. Таможенные органы усилят контроль над правильностью указанных наименований, количества товаров и других деталей отправления.

Соответствующие изменения были приняты депутатами Верховной Рады Украины (ВРУ), поддержавшими правительственный законопроект №10257. Документ предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Украины по административной ответственности за нарушение таможенных правил. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Какие изменения ожидают украинцев?

Теперь за нарушение таможенных правил размер штрафов составит от 30% до 50% стоимости товаров. Кроме того, таможенные органы сохраняют право конфисковывать товары, ставшие предметом нарушения.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что при наложении штрафа обязательно будут учитываться обстоятельства правонарушения, степень вины лица, его характеристики, возможность возмещения ущерба, а также факторы, которые могут смягчить или обременить ответственность.

В то же время в Украине больше не будет применяться практика конфискации транспортного средства, которое использовалось для нарушения таможенных правил. Теперь такое решение будет принимать суд.

Кроме того, как отметил в своем Telegram-канале председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, парламент освободил от ответственности волонтеров и других лиц, которые до 1 апреля 2024 передавали транспортные средства для нужд ВСУ и других военных подразделений. Это касается гуманитарной помощи, однако факт передачи необходимо подтвердить соответствующими документами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить с выгодной скидкой.

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