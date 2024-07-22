Горить на НПЗ: дрони масово атакували російське Туапсе на Кубані (відео)

У ніч на 22 липня безпілотники атакували місто Туапсе Краснодарського краю рф. Влада краю повідомила про вісім збитих дронів у районі Туапсе.

Як повідомив голова Туапсинського району Краснодарського краю Сергій Бойко, сили ППО збили вісім безпілотників над містом Туапсе. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

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"За інформацією муніципального Ситуаційного центру, сьогодні з 03:17 мск до 04:20 мск в районі міста Туапсе система ППО вразила 8 БПЛА. Станом на 5 годин ранку пошкоджень інфраструктури та житлових будинків не виявлено, постраждалих немає",— написав він у Telegram-каналі.

Слід від ППО в небі. Джерело: Скриншот Слід від ППО в небі. Джерело: Скриншот

Місцеві мешканці повідомили, що під атакою БПЛА опинився Туапсинський нафтопереробний завод: "Вибухи лунали зі сторони місцевої нафтобази, всього їх було близько п'яти".

Під ранок у російських пабліках написали, що близько сьомої години у місті пролунала друга серія вибухів. Нібито уламки дрона впали на територію НПЗ, почалася пожежа.

росіяни скаржаться на роботу ППО. Джерело: Скриншот росіяни скаржаться на роботу ППО. Джерело: Скриншот

Тим часом оперштаб Краснодарського краю поінформував: "Внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено інфраструктуру НПЗ у Туапсе. Фахівці ліквідують спалах на площі 50 кв. метрів. На місці працюють 31 од. техніки, 91 людина. Пожежу локалізували та ліквідували відкрите горіння".

Туапсе - місто в Краснодарському краї російської федерації. Великий порт на узбережжі Чорного моря. У місті також працює нафтопереробний завод, що належить ПАТ НК "Роснефть", а також дві перевалочні нафтобази.

18 липня 2024 року, нагадаємо, Служба безпеки України спільно з ВМС ЗСУ провела комбіновану атаку дронами по позиціях російських бойовиків в окупованому Криму.

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