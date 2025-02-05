Державна допомога на дітей у 2025 році: розмір виплат та хто може отримати

Розмір соціальних виплат на дітей в Україні залежить від прожиткового мінімуму та інших чинників. Держава забезпечує різні форми допомоги, спрямовані на підтримку родин із дітьми.

Фінансова допомога надається застрахованим жінкам у формі страхових виплат, повідомляє UAportal із посиланням на "Еспресо". Ці виплати компенсують втрату доходу під час декретної відпустки частково або в повному обсязі. Підставою для їх отримання є лікарняний лист, оформлений на основі медичного висновку.

Сума допомоги дорівнює 100% середнього заробітку (доходу), розрахованого відповідно до норм Кабінету Міністрів. При цьому страховий стаж не впливає на розмір виплат.

Варто зазначити, що фінансова допомога покриває весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами й виплачується в повному обсязі, незалежно від кількості днів, використаних до пологів.

Допомога при народженні дитини

На сьогодні, відповідно до закону № 2811, сума матеріальної допомоги при народженні або усиновленні дитини становить 41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у родині.

Читайте також: Допомога при народженні другої дитини: на що можна розраховувати в 2025 році

Виплата проводиться у два етапи:

10 320 грн – одноразово після народження чи усиновлення.

860 грн щомісяця – протягом трьох років, доки повна сума не буде виплачена.

Допомога для дітей під опікою

Особи, які доглядають за хворими дітьми, можуть отримувати фінансову допомогу в такому розмірі:

Для дітей до 6 років – 5 126 грн.

Для дітей від 6 до 18 років – 6 392 грн.

Сума соціальної підтримки визначається залежно від віку дитини та наявності інвалідності:

Діти до 6 років – 6 407,5 грн, а для дітей з інвалідністю – 8 970,5 грн.

Діти від 6 до 18 років – 7 990 грн або 11 186 грн у разі інвалідності.

Читайте також: Соціальна допомога для осіб з інвалідністю II групи у 2025 році: що зміниться

Допомога для дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів

У 2025 році встановлено мінімальні суми аліментів:

Для дітей віком до 6 років – 2 563 грн.

Для дітей від 6 до 18 років – 3 196 грн.

Якщо один із батьків не виконує своїх аліментних зобов’язань, держава забезпечує фінансову допомогу. Її розмір розраховується як різниця між половиною прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні пів року.

Максимальний розмір допомоги:

Діти до 6 років – 1 281,5 грн.

Діти 6–18 років – 1 598 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям планують виплачувати до 40 тис. грн допомоги від держави.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!