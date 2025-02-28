Державна виплата 13 тис. грн для дітей: хто має право та як отримати кошти

Діти України віком до 18 років мають можливість отримати фінансову допомогу в розмірі 13 000 грн. Ці кошти спрямовані на забезпечення психологічної підтримки та зміцнення життєстійкості тих, хто зазнав наслідків війни та збройного конфлікту в одному з районів Луганщини.

Інформацію про це оприлюднила Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району. Розпочато виплату одноразової фінансової допомоги для підтримки психологічного стану, розвитку емоційної стійкості та адаптації дітей, які постраждали від війни.

Ця ініціатива реалізується в межах соціальної програми "Милосердя", ухваленої Гірською міською територіальною громадою на 2024–2027 роки.

Як зазначено у повідомленні, фінансову підтримку в розмірі 13 000 грн можуть отримати діти з Гірської громади, які зазнали наслідків бойових дій.

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Право на виплату мають неповнолітні, що офіційно мають статус постраждалих унаслідок війни, підтверджений відповідними рішеннями або розпорядженнями.

Як подати заявку та які документи необхідні?

Для отримання фінансової допомоги потрібно підготувати пакет документів, до якого входять:

заява від одного з батьків або офіційного представника дитини;

копія паспорта заявника;

копія ідентифікаційного коду заявника;

копія витягу з реєстру територіальної громади заявника;

копія витягу з реєстру територіальної громади дитини (для дітей від 14 років);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (за наявності);

копія документа про опіку/піклування (якщо звертається законний представник);

копія рішення чи розпорядження про надання дитині статусу постраждалої внаслідок війни;

копія банківської довідки із реквізитами рахунку заявника;

письмова згода на обробку персональних даних.

Усі документи повинні бути належним чином завірені.

Заявку необхідно надіслати через відділення "Укрпошти" на адресу: Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області, а/с 527, м. Тернівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, 51500.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 066-982-54-84, 095-190-43-27

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримати 54 тис. грн і як подати заявку.

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