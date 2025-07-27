Готуємо гаманці: які продукти зростуть у ціні у серпні, а за що платитимемо менше

У серпні українці можуть розраховувати на зниження цін на овочі завдяки надходженню нового врожаю. Водночас м’ясо та молочні продукти, за прогнозами експертів, здебільшого зберігатимуть стабільну вартість, хоча окремі позиції можуть подорожчати ближче до осені.

Наразі в країні триває активне збирання зернових і технічних культур. Незважаючи на часткові втрати врожаю через несприятливі погодні умови, загальна ситуація оцінюється позитивно. Це може вплинути на зниження цін на хліб, борошно та олію. Проте остаточна ціна для споживача залежить не лише від обсягів зібраного врожаю, а й від витрат на пальне, енергоносії, логістику та заробітну плату. Про це пише РБК.

Щодо м’ясної продукції, експерти не прогнозують суттєвих змін до кінця літа. Попит залишається стабільним, а витрати на виробництво майже не змінилися. Але восени можливе підвищення цін через сезонні фактори, зокрема у зв’язку з підготовкою до холодного періоду. Яйця теж можуть подорожчати вже у вересні через скорочення пропозиції з боку домогосподарств.

Ціни на м’ясо, особливо свинину, вже зараз суттєво зросли порівняно з минулим роком. Основною причиною стало зменшення внутрішнього виробництва, на яке вплинули як економічні труднощі, так і наслідки бойових дій та поширення захворювань серед тварин. Також подорожчала курятина, ціни на яку вже наблизилися до вартості свинини. За даними на кінець липня, куряче філе коштує понад 220 гривень за кілограм.

На ринку молочних продуктів поки що спостерігається цінова стабільність. Попри спеку, яка може впливати на продуктивність худоби, ситуація залишається контрольованою. Експорт української "молочки" стабільно зростає, що підтримує ціни на внутрішньому ринку. Хоча сировина для виробництва подешевшала, це не відобразилося на цінниках у магазинах.

Овочі традиційно дешевшають у серпні завдяки активному надходженню продукції з нового врожаю. Цьогоріч фермери збільшили площі під картоплею, капустою та кавунами, що призвело до помітного здешевлення цих культур. Великі обсяги врожаю надходять на ринок швидко, адже сховищ для зберігання бракує. Саме тому в найближчі місяці зберігатиметься тенденція до зниження цін на борщовий набір.

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Натомість яблука залишаються дорогими. Торішній слабкий урожай, обмежені потужності зі зберігання, а також зростання світового попиту на яблучний концентрат (через дефіцит апельсинового) спричинили підвищення вартості. У серпні ситуація навряд чи зміниться, проте восени очікується тимчасове здешевлення за рахунок свіжого врожаю. Проте експерти не прогнозують повернення цін до рівня минулих років.

Раніше ми розповідали, що в Україні рекордно виросли ціни на популярні ягоди.

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