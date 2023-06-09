Готуємо натуральний напій вдома: рецепт полуничної наливки
Любителям полуниці точно сподобається цей напій. Він має насичений натуральний смак та чудовий аромат. Саме те, що треба для літніх посиденьок з друзями.
Інгредієнти
– Полуниця – 2 склянки
– Цукор – 1 склянка
– Горілка – 2 склянки
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Спосіб приготування:
1. Візьміть літрову банку та покладіть туди полуницю і засипте цукром. Налийте горілку, закрийте кришкою та струсіть.
2. Відстоюйте наливку 4 – 6 тижнів у прохолодному темному місці, періодично струшуючи у перший день, а потім раз на два дні.
3. Візьміть марлю, складіть вдвоє та процідіть суміш. Викиньте ягоди.
4. Проціджену наливку зберігайте у скляній пляшці у холодильнику.
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