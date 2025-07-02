Готуйтеся до справжнього літа: Діденко розповіла, коли в Києві вдарить спека

Найближчим часом спекотна хвиля, яка накриє Україну, сягне й Києва. Проте в столиці така погода довго не затримається – температурні показники коливатимуться.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook. За її словами, початок липня у Києві ще буде прохолодним: 1 липня температура вдень триматиметься в межах +20…+22 градусів. Опадів не очікується, однак вітер буде поривчастий.

"Справжня спека дістанеться столиці 3 липня", – зазначила Діденко.

Читайте також: Очікуються локальні дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 2 липня

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, 4 липня в столиці збережеться спекотна погода, проте вже 5 та 6 липня температура знизиться. Далі, 7 та 8 липня, у Києві знову очікується спека, а 9-го температура знову дещо спадатиме.

Прогноз спеки по Україні

На початку липня в більшості регіонів країни утримається помірна температура, однак з 3 числа розпочнеться потепління. За даними Укргідрометцентру, майже по всій Україні стовпчики термометрів покажуть від +26° до +32°, а в південно-західних районах місцями очікується спека до +35° і вище. Найвищі температури ймовірні 4 та 5 липня. Утім, на заході й півночі можливі атмосферні фронти, які спричинять температурні коливання.

Раніше ми розповідали, коли і де очікувати аномальну спеку в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!