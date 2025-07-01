Очікуються локальні дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 2 липня

Середа також обіцяє бути спокійною, без істотних опадів, хоча в окремих північних і східних районах можливі локальні грози.

Вдень стовпчики термометрів покажуть до +31 °С. Про це повідомляє ресурс meteoprog.

Читайте також: Погодні примхи червня: метеорологи застерігають українських аграріїв про нову кліматичну загрозу

Загалом, початок липня принесе поступове, але стрімке потепління, яке до вихідних набуде рис справжньої аномальної спеки.

Раніше ми розповідали, що експерт попередив про наслідки аномального потепління для України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!