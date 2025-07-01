Ожидаются локальные дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 2 июля

Среда также обещает быть спокойной, без существенных осадков, хотя в отдельных северных и восточных районах возможны местные грозы.

Днем столбики термометров покажут до +31 °С.

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В общем, начало июля принесет постепенное, но стремительное потепление, которое к выходным приобретет черты настоящей аномальной жары.

Ранее мы говорили, что эксперт предупредил о последствиях аномального потепления для Украины.

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