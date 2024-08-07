Чи загрожує мобілізація обмежено придатним без нової ВЛК: пояснення юриста

Юрист Андрій Топчій роз’яснив, чи існує можливість мобілізації обмежено придатного чоловіка, який в останнє проходив військово-лікарську комісію пів року тому.

З відповіді фахівця на сайті b2bconsult, згідно з пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень до закону № 3621-9 від 21.03.2024 року, громадяни України, які до вступу в силу цього закону були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби протягом дев’яти місяців з моменту набрання чинності цього закону. Про це пише УНІАН.

Чинне законодавство не передбачає такого правового статусу як "обмежено придатний до військової служби". Тому перед тим, як бути мобілізованим, особа повинна знову пройти військово-лікарську комісію, щоб визначити свою придатність до служби.

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Скасування статусу обмежено придатний

З 4 травня набрати чинності оновлені законодавчі норми, які ліквідують категорію "обмежено придатних" військовозобов’язаних. Зараз кваліфікація військовозобов'язаних осіб ділиться тільки на "придатних" або "непридатних". Для "придатних" передбачено подальший поділ: на тих, хто може нести службу у всіх типах військових формувань, та на тих, хто може служити лише у допоміжних підрозділах.

Крім того, особи, які раніше мали статус "обмежено придатних", зобов’язані знову пройти медогляд для перекласифікації у "придатні" чи "непридатні". Для цього процесу законом передбачено термін у дев’ять місяців з моменту введення змін.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи потрібно людям з інвалідністю проходити ВЛК.

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