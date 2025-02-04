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Соціум

Наближається потужний землетрус магнітудою 8,5 балів: науковці прогнозують масштабну катастрофу

Ціхоцька Марія

Наближається потужний землетрус магнітудою 8,5 балів: науковці прогнозують масштабну катастрофу
Наближається потужний землетрус магнітудою 8,5 балів

На материковій частині Греції та західному узбережжі Туреччини може статися потужний землетрус магнітудою до 8,5 балів. Ризик цього явища залишається високим і може зрости у будь-який момент.

Таку заяву зробив турецький професор Сулейман Пампал, повідомляє місцева преса. За його словами, "землетрус магнітудою 8,5 в Егейському морі не буде несподіванкою".

Сейсмолог застеріг, що сильний поштовх може спричинити не лише руйнування, а й цунамі та вулканічні виверження. Найбільше ризикують такі турецькі міста:

  • Ізмір
  • Мугла
  • Айдин
  • Чанаккале

Однак найбільше постраждає Греція, зокрема її острови.

Острів Санторіні, за словами професора, є активним вулканічним комплексом, і в минулому тут неодноразово фіксували потужні виверження, які спричиняли цунамі та масштабні руйнування в історії Середземномор'я.

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Пампал пояснив, що підземні поштовхи можуть бути передвісниками вулканічної активності.

"Якщо магма під морем починає підійматися, відбуваються вулканічні землетруси, які можуть викликати цунамі", – наголосив він.

Науковець підкреслив, що землетруси магнітудою 8–8,5 балів в Егейському морі цілком можливі. Вони можуть вплинути на материкову Грецію, її острови та західне узбережжя Туреччини.

Нагадаємо, вчені виявили супермасивні чорні діри у космосі.

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