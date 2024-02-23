ГУР та Повітряні сили збили російський літак А-50 над Азовським морем (відео)

Спецпризначенці Головного управління розвідки і Повітряних сил Збройних сил України збили російський літак А-50 ДРЛО. Це сталося над акваторією Азовського моря ввечері 23 лютого. Ворожий борт упав у Краснодарському краю (Росія).

Про це повідомило джерело LIGA.net у силах безпеки та оборони. Російські ЗМІ розповсюджували інформацію про знищення літак А-50 в районі Азовського моря.

У соцмережах повідомляли, що до знищення борта нібито не причетна українська сторона. Натомість окупанти заявляють, що пуски нібито відбулися з району тимчасово окупованого Маріуполя. Крім цього, ворог повідомляє, що також збили літак Іл-22, проте офіційного підтвердження цього ще немає.

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Джерело видання підтвердило інформацію про збиття ворожого літака та наголосило на спільній операції ГУР і ПС, проте інші деталі поки невідомі.

Пізніше Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив знищення ворожого літака та привітав окупантів зі святом.

"Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества!Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат! Працюємо далі! Разом до перемоги!" – сказав він.

Зауважимо, 14 січня українські військові знищили російський літак А-50 ДРЛО над Азовським морем. Також було уражено бомбардувальник Іл-22.

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