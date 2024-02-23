ГУР и Воздушные силы сбили российский самолет А-50 над Азовским морем (видео)

Спецназовцы Главного управления разведки и Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили российский самолет А-50 ДРЛО. Это произошло над акваторией Азовского моря вечером 23 февраля. Вражеский борт упал в Краснодарском крае (Россия).

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Об этом сообщил источник LIGA.net в силах безопасности и обороны. Российские СМИ распространяли информацию об уничтожении самолета А-50 в районе Азовского моря.

В соцсетях сообщалось, что к уничтожению борта якобы не причастна украинская сторона. Вместо этого оккупанты заявляют, что пуски якобы произошли из района временно оккупированного Мариуполя. Кроме того, враг сообщает, что также сбили самолет Ил-22, однако официального подтверждения этого еще нет.

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Источник издания подтвердил информацию об уничтожении вражеского самолета и отметил совместную операцию ГУР и ПС, однако другие детали пока неизвестны.

Позже Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил уничтожение вражеского самолета и поздравил оккупантов с праздником.

"Приветствую оккупантов "С Днем защитника отечества! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать! Спасибо Главному управлению разведки МОУ и всем, кто обеспечил результат! Работаем дальше! Вместе к победе!" – сказал он.

Напомним, 14 января украинские военные уничтожили российский самолет А-50 ДРЛО над Азовским морем. Также был поражен бомбардировщик Ил-22.

Ранее появилось видео, как морпехи 35 ОБрМП установили флаг Украины в Крынках.

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