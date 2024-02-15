Появилось видео, как морпехи установили флаг Украины в Крынках

Два дня назад бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского подняли государственный флаг в селе Крынки Олешковской общины Херсонской области.

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Теперь соцсетями распространяется видео, как именно морпехи 35 ОБрМП совершили на первый взгляд невозможное.

Чтобы показать всем, что Крынки – это Украина, наши воины с помощью дрона установили флаг на водонапорной башне уже легендарной деревни, которая точно войдет в историю войны против России.

Ранее аэроразведчики роты ударных беспилотников "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали, как сжигают технику оккупантов.