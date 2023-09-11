ГУР: Україна повернула під контроль 'Вишки Бойка' (відео)

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про повернення під контроль України бурових газо- та нафтовидобувних платформ біля берегів Криму. Це так звані "Вишки Бойка", що були окуповані росіянами з 2015 року.

Відтоді росія використовувала у військових цілях. Зокрема, тут були розміщені майданчики для російських гвинтокрилів та розміщувалися засоби РЛС.

Як повідомили в ГУР, розвідники провели унікальну спецоперацію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка". Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

"Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі", – кажуть у розвідці.

Зазначається, що під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30." Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити", – додали розвідники.

Довідково:

"Вишки Бойка" - це два бурові газовидобувні платформи В312 - "Петро Годованець" (побудована в 2010) та В319 - "Україна" (побудована в 2012) біля берегів Криму в Чорному морі.

Платформи були побудовані компанією "Чорноморнафтогаз" для видобутку газу на Одеському газовому родовищі. Вони були оснащені сучасним обладнанням, що дозволяло видобувати газ з глибин до 4,5 км.

У березні 2014 року, після анексії Криму Росією, платформи були захоплені російськими військовими. У грудні 2015 року вони були переміщені на Голіцинське родовище біля узбережжя Криму.

20 червня 2022 року, під час повномасштабного вторгнення російських військ до України, ЗСУ завдали ракетного удару по "вишкам Бойка". Унаслідок удару платформи були сильно пошкоджені.

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