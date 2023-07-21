Хелатування волосся: як зробити глибоке очищення локонів

Процедура хелатування волосся, також відома як хелатне миття, стає все більш популярною, адже за її допомогою можна ідеально очистити волосся за допомогою спеціальних хелатуючих агентів. Ці агенти прив'язуються до мінералів та інших забруднень, що залишилися на волоссі після звичайного миття, і утворюють клітину навколо них, забезпечуючи легке змивання всього зайвого.

Важливо зазначити, що хелатні засоби для волосся відрізняються від шампуню глибокого очищення, оскільки останній спрямований лише на зовнішнє очищення волосся від пилу, бруду та залишків продуктів для укладання. У свою чергу, хелатуючі агенти борються з мінералами, хімічними речовинами для басейнів та залишками засобів для волосся, які можуть накопичуватися і призводити до проблем з волоссям.

Мінерали твердої води, такі як кальцій, магній, мідь, свинець та марганець, можуть здатися незначними, але для тих, хто не має фільтра для м'якої води, вони можуть стати проблемою. Жорстка вода може накопичуватися на волоссі, зробити його ламким та тьмяним, тому регулярне хелатування може бути корисним.

Також хелатні засоби допомагають усунути залишки агресивних хімікатів з басейнів, які можуть шкодити світлому та освітленому волоссю, надаючи йому зеленого відтінку. Хлор, наприклад, може залишатися на волоссі, навіть після звичайного миття.

Залишки від продуктів для волосся, таких як лаки, гелі та муси, також можуть накопичуватися у волоссі, зменшуючи його блиск і сяйво. Звичайний шампунь не завжди може ефективно видалити ці залишки, тому хелатування стає важливою процедурою для очищення волосся від надлишків.

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Повсякденне життя також може завдати шкоди волоссю, адже на ньому накопичується пил, бруд та сало. Шампунь глибокого очищення може розпушити волосся, але не завжди повністю видалити всі мінеральні накопичення. Хелатне миття допомагає вирішити цю проблему швидко та ефективно.

Для тих, хто любить морський відпочинок, важливо знати, що морські солі можуть накопичуватися на волоссі та перешкоджати нормальному фарбуванню волосся. Хелатування волосся допомагає видалити ці накопичення.

Проводити хелатне миття волосся варто не щодня, оскільки це може перевантажити волосся. Ця процедура має проводитися регулярно, але не занадто часто – один раз на тиждень, або рідше, залежно від стану волосся, використання продуктів для укладання та жорсткості води.

Нагадаємо, ми вже писали, як сушити волосся, щоб не нашкодити.

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