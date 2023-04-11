'Хірургічна точність': бійці президентської бригади показали кадри знищення опорного пункту ворога

Бійці з окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького на сході України з мінометів розбили опорний пункт ворога. Це сталося на Новопавлівському напрямку.

Відео ліквідації ворога та запасів його зброї потрапило у соцмережі. Ним поділилися на сторінці бригади у Фейсбуці.

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Воїни з бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького спочатку показали ліквідацію опорного пункту росіян. А потім влучання з 60-мм та 82-мм мінометів по ворожих кулеметниках та АГС (станковий автоматичний гранатомет) й РПГ (ручний протитанковий гранатомет) з боєкомплектом.

"Наші бійці виявили опорний пункт ворога на Новопавлівському напрямку. Точними влучаннями 60-мм та 82-мм мінометів знищили кулеметну позицію, АГС, та РПГ з боєкомплектом. Працює команда "Банкіра" та "Француза". 1РСП 20 ОБСП Президентської бригади", – прокоментували кадри атаки воїни з президентської бригади.

Нагадаємо, військові з 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського та 503-го окремого батальйону морської піхоти показали, як з дронів атакують російських солдатів, що намагаються наступати на Донеччині.

Раніше, бійці ДШВ показали відео знищення російського штурмовика Су-25 "Грач".

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